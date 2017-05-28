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    Брат исполнителя теракта в Манчестере хотел напасть на миссию ООН - СМИ

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    Кровавый теракт в Манчестере (135)

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    По словам дипломатов, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, которые планировали подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Oli SCARFF / AFP

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Младший брат подозреваемого в теракте на концерте в Манчестере готовился напасть на главу миссии ООН в Ливии, пишет издание Telegraph со ссылкой на дипломатов.

    По их словам, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, которые планировали подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года.

    © 2017 The New York Times Company
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб

    Правоохранительные органы следили за младшим Абеди и его сообщниками несколько месяцев, теракт удалось предотвратить.

    По данным газеты, сейчас в Ливии находятся агенты британской внешней разведки МИ-6, которые проводят расследование совместно с ливийскими властями и пытаются выяснить, распространила ли ячейка свою деятельность на территорию Соединенного королевства.

    Брат Салмана Абеди, предполагаемого смертника, совершившего теракт в Манчестере, был арестован по подозрению в связях с ИГ в среду в Триполи. Сообщалось, что он планировал совершить теракт в столице Ливии и на допросе признался, что он и его брат Салман поддерживали ИГ.

    По информации Telegraph, Хашим Абеди был арестован по дороге в банк, где он должен был снять 4,5 тысячи ливийских динаров (около 3,2 тысячи долларов), которые переслал его брат из Манчестера.

    Теракт в комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 66 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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