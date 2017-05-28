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    ФБР предупреждало Ми-5 о планах исполнителя теракта в Манчестере - СМИ

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (134)

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    По информации источника, в начале 2017 года ФБР сообщило Ми-5 о том, что Абеди состоит в североафриканской террористической группировке Манчестера, которая ищет политическую цель в стране.
    Отряд спецназначения полиции возле стадиона Манчестер Арена. Архивное фото
    SkyNews

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Федеральное бюро расследований США еще в январе предупреждало британскую службу контрразведки Ми-5, что исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди состоял в североафриканской ячейке террористической группировки ИГ и планировал атаку в Великобритании, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в сфере безопасности.

    © 2017 The New York Times Company
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб

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    "В начале 2017 года ФБР сообщили Ми-5 о том, что Абеди состоит в североафриканской террористической группировке Манчестера, которая ищет политическую цель в стране", — цитирует издание источник, близкий к американскому расследованию. Как сообщается, данная информация была получена федеральными агентами в результате перехвата контактов Абеди.

    По информации издания, ФБР вело слежку за Абеди с середины 2016 года. "Получив сигнал от США, Ми-5 схватили Абеди и других членов группировки. В тот момент считалось, что Абеди планировал покушение на политическую фигуру. Однако расследование не привело ни к каким результатам и, к сожалению, он ускользнул", — рассказал источник.

    Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 66 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран.

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