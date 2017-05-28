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    Британская полиция ищет соучастников подготовки теракта в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (134)

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    Расследование атаки не прекращается, в нем задействовано около 1000 офицеров полиции. Стражи порядка подтвердили, что в настоящий момент "изучают более 1,5 тысячи зацепок".
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Paul ELLIS / AFP

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Полиция Великобритании считает необходимым выяснить, кто еще мог участвовать в планировании теракта в Манчестере, сообщает издание Manchester Evening News.

    © 2017 The New York Times Company
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб

    Как сообщается, расследование атаки не прекращается, в нем задействовано около 1000 офицеров полиции.

    Стражи порядка подтвердили, что в настоящий момент "изучают более 1,5 тысячи зацепок". Приоритетной целью британская полиция считает установление возможных соучастников подготовки теракта.

    Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди.

    По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Шестьдесят шесть раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

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