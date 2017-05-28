Британская полиция ищет соучастников подготовки теракта в Манчестере

Paul ELLIS / AFP

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Полиция Великобритании считает необходимым выяснить, кто еще мог участвовать в планировании теракта в Манчестере, сообщает издание Manchester Evening News.

Как сообщается, расследование атаки не прекращается, в нем задействовано около 1000 офицеров полиции.

Стражи порядка подтвердили, что в настоящий момент "изучают более 1,5 тысячи зацепок". Приоритетной целью британская полиция считает установление возможных соучастников подготовки теракта.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди.

По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Шестьдесят шесть раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).