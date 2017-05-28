Британская полиция опубликовала фото террориста из Манчестера

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Полиция Великобритании распространила фотографии манчестерского террориста Салмана Абеди, сделанные за несколько часов до того, как он совершил подрыв, пишет местная газета Manchester Evening News.

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Правоохранители призывают всех, кто может обладать информацией о действиях террориста незадолго до атаки, сообщить об этом в полицию.

"Мы строим детальное описание Абеди по мере развития расследования. Сейчас нам нужно, чтобы люди рассказали нам, если они имеют какую-нибудь информацию о его действиях, начиная с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию, и вплоть до вечера понедельника", — говорится в заявлении полиции Манчестера.

Как пишет газета, сейчас следователи сконцентрировали свои усилия на квартире в центре Манчестера, которую, как они считают, Абеди использовал для подготовки к нападению. В заявлении полиции сообщается, что именно здесь террорист мог закончить создание использованной им бомбы.

"В расследовании наблюдается большой прогресс. Мы знаем, что одно из последних мест, где побывал Абеди — это квартира в центре города, и оттуда он направился в "Манчестер Арена". Эта квартира очень важна", — сообщили правоохранители.

Ранее газета Times сообщила, что родители совершившего теракт в Манчестере Салмана Абеди увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения. По данным газеты, несколько лет назад, заметив, что радикальные взгляды 22-летнего Абеди начали усиливаться, его отец Рамадан Абеди решил вмешаться и забрал семью в Ливию. Как пишет издание, за несколько дней до теракта Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сказав, что хочет совершить паломничество в Мекку.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".