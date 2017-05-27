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    В Британии задержаны уже 11 человек по делу о теракте в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (130)

    (обновлено: )28
    На данный момент общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.
    Полиция в Великобритании
    news.sky.com

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Британская полиции задержала еще двух человек в деле о теракте в Манчестере.

    © 2017 The New York Times Company
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб

    На данный момент общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

    Ранее полиция Манчестера провела обыски по двум адресам в городе. В новом заявлении отмечается, что были осуществлен контролируемый взрыв, необходимый для проведения обыска по одному из адресов.

    "В рамках проводимого расследования атаки на "Манчестер Арену" были задержаны двое мужчин 22 и 20 лет по подозрению в нарушении закона о терроризме", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

    Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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