Певица Ариана Гранде намерена вновь выступить в Манчестере

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Американская певица Ариана Гранде намерена вернуться в Манчестер, где во время ее выступления произошел теракт, чтобы встретиться с фанатами и дать благотворительный концерт в память о погибших.

"Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт в память жертв (теракта — Ред.) и их семей, во время которого соберу для них средства", — сообщила певица на своей странице в Twitter.

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Она не уточнила, когда состоится выступление, пообещав позже сообщить о его деталях, как только "все подтвердится".

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.