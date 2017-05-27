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    Культура

    Певица Ариана Гранде намерена вновь выступить в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (129)

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    Исполнительница не уточнила, когда состоится ее благотворительное выступление, пообещав позже сообщить о его деталях, как только "все подтвердится".
    Ариана Гранде
    @arianagrande

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Американская певица Ариана Гранде намерена вернуться в Манчестер, где во время ее выступления произошел теракт, чтобы встретиться с фанатами и дать благотворительный концерт в память о погибших.

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    Oli SCARFF / AFP
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    "Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт в память жертв (теракта — Ред.) и их семей, во время которого соберу для них средства", — сообщила певица на своей странице в Twitter.

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    Она не уточнила, когда состоится выступление, пообещав позже сообщить о его деталях, как только "все подтвердится".

    Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.

    Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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