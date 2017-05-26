В Британии продолжаются задержания по делу о теракте в Манчестере

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере, их общее число достигло десяти, говорится в заявлении правоохранителей.

"В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек", — сообщила полиция Манчестера.

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Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.