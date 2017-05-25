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    Манчестерский террорист дома имел цех по производству бомб - СМИ

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (126)

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    Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере. Силовики провели обыск в манчестерском доме 22-летнего Салмана Абеди.
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    @uri4u

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В доме подозреваемого в исполнении теракта в британском Манчестере Салмана Абеди обнаружили взрывчатые вещества для производства бомб. Об этом передает ABC со ссылкой на источники.

    Полиция Великобритании арестовала седьмого подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере.

    Ранее силовики провели обыск в манчестерском доме 22-летнего Салмана Абеди, который и привел в действие взрывное устройство в фойе Manchester Arena. По предварительным данным, бомбу изготовил не он, а кто-то другой.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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