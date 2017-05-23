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    Полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (107)

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    Глава городской полиции сообщил, что в совершении теракта на стадионе подозревается 22-летний Салман Абеди, однако пока еще нет подтверждения коронера.
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    @uri4u

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. Глава городской полиции Манчестера Иан Хопкинс заявил, что в совершении теракта подозревается 22-летний Салман Абеди.

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    "Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", — сказал Хопкинс.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

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