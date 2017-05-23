Число жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22: среди них есть дети

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера подтвердила, что среди погибших в результате взрыва на стадионе были дети, передает телерадиокомпания BBC.

"На данном этапе я не могу давать такие детали, но то, что я могу подтвердить — что среди умерших есть дети ", — сказал представитель полиции Иэн Хопкинс, отвечая на вопрос о возрасте жертв взрыва.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.