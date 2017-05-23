Посеяли кошмар. Крупные теракты в Европе в 2015-2017 годах

РИА Новости Украина

Ниже приводится справочная информация о крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах.



2017 nbcnews.com Ужас на стадионе в Манчестере: 22 погибших, около 50 раненых

23 мая в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. По данным местной полиции, 22 человека погибли и около 50 были ранены.

7 апреля в центре Стокгольма на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Подозреваемый по делу о теракте гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в совершении преступления, и был взят под стражу.

22 марта в Лондоне преступник на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, доехал до парламента, где машину остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены 50 человек из 10 стран.

BBC News Стрельба у британского парламента

18 марта утром на севере Парижа (Франция) полиция остановила для проверки документов автомобиль, водитель открыл огонь из пневматического пистолета, ранив одного из сотрудников полиции, после чего скрылся. Позже стрелявший угнал другой автомобиль и в аэропорту Орли совершил нападение на обеспечивающих безопасность военнослужащих, попытался отнять оружие и был убит на месте. Следствие установило личность злоумышленника: это Зиед Бен Бельгасем, известный полиции и разведслужбам. Прокурор Парижа классифицировал нападение на военных в Орли как теракт.

16 марта в парижской штаб квартире Международного валютного фонда (МВФ) взорвалась подозрительная посылка, в которой было пиротехническое устройство. Конверт открыла секретарь дирекции МВФ, она получила ранения рук и лица. Здание фонда не повреждено. Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.

3 февраля утром в Париже (Франция) неизвестный с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок поблизости от Лувра в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. Власти Франции заявили, что нападение носит "террористический характер".

2016

19 декабря грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24 летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с террористической группировкой ИГ.

В ночь на 25 июля в баварском городе Ансбах (ФРГ) прогремел взрыв возле места проведения музыкального фестиваля, в момент которого около 2,5 тысячи людей шли домой. Погиб один человек выходец из Сирии, который считается исполнителем теракта. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", власти квалифицировали происшедшее как теракт.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы (Франция), чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции. Жертвами атаки стали 84 человека.

Утром 22 марта два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.

2015

13 ноября вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. Погибли 129 человек.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Стинг открыл парижский театр "Батаклан" через год после терактов

9 января двое мужчин, вооруженных автоматическим оружием, угнали автомобиль в департаменте Уаза. Позднее эти же двое, оказавшиеся братьями Куаши, разыскиваемыми по подозрению в теракте в редакции Сharlie Hebdo, устроили перестрелку с полицией на трассе департамента Сена и Марна и захватили заложника. Перестрелка привела к убийству двух и ранению двадцати человек.

9 января в 20-м округе Парижа мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. В результате операции спецназа преступник был ликвидирован. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись.

8 января в южном пригороде Парижа Монруж неизвестный мужчина из автоматического оружия расстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся с места преступления. Молодая женщина погибла, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

7 января 2015 года во Франции двое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция сатирического журнала Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям. Нападавшим удалось скрыться с места событий на автомобиле, сбив пешехода. Жертвами нападения стали 12 человек, двое из которых являлись сотрудниками полиции, еще четверо были художниками журнала, трудившиеся под псевдонимами Charb, Cabu, Tignous и Wolinski. Более 20 человек получили ранения.