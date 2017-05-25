В ходе обысков в Манчестере обнаружена взрывчатка

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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Полиция обнаружила в ходе обысков в Манчестере взрывчатку, сообщает британская Independent со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски были проведены после теракта на стадионе, в результате которого погибли 22 человека.

Сообщается, что одно из взрывных устройств было уничтожено, правоохранители считают, что участники террористической сети могли подготовить еще несколько устройств.

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Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник Салман Абеди взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.