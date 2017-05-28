В Манчестере прогремел новый взрыв – СМИ

PAUL ELLIS / AFP

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье произошел взрыв в манчестерском районе Мосс-сайд во время проведения полицейской операции после теракта. Об этом сообщили местные жители, передает газета Manchester Evening News.

Один из местных жителей сообщил в Twitter, что около 14 часов по местному времени (16 по Киеву) в районе города произошел взрыв. Что могло послужить его причиной, не уточняется.

Как отмечает издание, полиция оцепила дороги в районе, на месте происшествия присутствовали представители правоохранительных органов с собаками.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.