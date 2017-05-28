наверх
28.05.201723:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Манчестере прогремел новый взрыв – СМИ

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (136)

    (обновлено: )282
    Согласно информации, один из местных жителей сообщил, что в районе города произошел взрыв. Что могло послужить его причиной, не уточняется. Полиция оцепила дороги в районе.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    PAUL ELLIS / AFP

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье произошел взрыв в манчестерском районе Мосс-сайд во время проведения полицейской операции после теракта. Об этом сообщили местные жители, передает газета Manchester Evening News.

    Встреча Трампа с Папой Римским
    REUTERS Evan Vucci/Pool
    О чем пишут в мире: расследование теракта в Манчестере, Трамп и Папа

    Один из местных жителей сообщил в Twitter, что около 14 часов по местному времени (16 по Киеву) в районе города произошел взрыв. Что могло послужить его причиной, не уточняется.

    Как отмечает издание, полиция оцепила дороги в районе, на месте происшествия присутствовали представители правоохранительных органов с собаками.

    Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги