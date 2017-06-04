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    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (146)

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    По информации СМИ, территория оцепления места происшествия расширяется. Приоритетом сотрудников полиции является эвакуация людей, полиция ищет трех подозреваемых.
    Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция Лондона ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту, сообщает корреспондент телеканала Би-би-си.

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Онлайн-трансляция

    По информации телеканала, территория оцепления места происшествия расширяется. Приоритетом сотрудников полиции является эвакуация людей.

    Ранее сообщалось, что вооруженные правоохранители проводят массовую эвакуацию всех зданий в радиусе одной мили (около 1,6 километра) от места, где произошел инцидент с наездом микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту.

    Ранее сообщалось, что Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей.

     

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