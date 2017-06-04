Полиция ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция Лондона ищет трех подозреваемых в связи с инцидентом на Лондонском мосту, сообщает корреспондент телеканала Би-би-си.

По информации телеканала, территория оцепления места происшествия расширяется. Приоритетом сотрудников полиции является эвакуация людей.

Ранее сообщалось, что вооруженные правоохранители проводят массовую эвакуацию всех зданий в радиусе одной мили (около 1,6 километра) от места, где произошел инцидент с наездом микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту.

Ранее сообщалось, что Лондонский мост эвакуирован после сообщений о наезде автомобиля на людей.