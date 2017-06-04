СМИ сообщают о двух "контролируемых взрывах" в Лондоне

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Британские СМИ сообщают о двух "контролируемых взрывах", которые полиция произвела на месте ЧП на Лондонском мосту в ночь на воскресенье.

"Полиция произвела два контролируемых взрыва, предположительно, на Лондонском мосту", — сообщает телеканал Sky News.

Би-би-си, в свою очередь, сообщает о нескольких взрывах на мосту, а также публикует фотоснимки подозреваемого в совершении террористической атаки, к телу которого прикреплены контейнеры, в которых может содержаться огнеопасное или взрывчатое вещество.

Полиция пока не выступила с официальными заявлениями относительно случившегося.

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.