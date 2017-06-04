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    СМИ сообщают о двух "контролируемых взрывах" в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (150)

    (обновлено: )86
    По информации СМИ, полиция произвела два контролируемых взрыва, предположительно, на Лондонском мосту. Полиция пока не выступила с официальными заявлениями относительно случившегося.
    Теракты в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Британские СМИ сообщают о двух "контролируемых взрывах", которые полиция произвела на месте ЧП на Лондонском мосту в ночь на воскресенье.

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    "Полиция произвела два контролируемых взрыва, предположительно, на Лондонском мосту", — сообщает телеканал Sky News.

    Би-би-си, в свою очередь, сообщает о нескольких взрывах на мосту, а также публикует фотоснимки подозреваемого в совершении террористической атаки, к телу которого прикреплены контейнеры, в которых может содержаться огнеопасное или взрывчатое вещество.

    Полиция пока не выступила с официальными заявлениями относительно случившегося.

    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

    Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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