Полиция Лондона сообщила о террористических атаках в Лондоне

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Полиция Лондона признала, что в британской столице произошли в субботу три инцидента с пострадавшими, которые можно считать террористическими атаками.

Читайте также: Власть теряет власть, что дальше? Эксперты подвели итоги недели

"Произошли три отдельных инцидента, есть пострадавшие. Террористическая активность не исключается. Все произошедшее расследуется", — сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Скотланд-Ярде.

Станция лондонского метро Vauxhall закрыта в связи с инцидентом в районе Воксхолл примерно в 3 километрах к юго-западу от Лондонского моста, сообщает департамент транспорта Лондона.

Станции метро London Bridge, Bank и Borough остаются закрытыми из-за ЧП на Лондонском мосту и рядом с ним.

"Да, к настоящему времени можем сообщить о трех инцидентах. Есть пострадавшие, и даже погибшие, больше одного человека", — сообщила представитель полиции.

Газета Sun также сообщает о закрытии железнодорожных станций London Bridge, Waterloo East, London Charing Cross и London Cannon Street.

Ранее управление полиции Лондона подтвердило факт нападения с ножом на посетителей рынка района Боро, также ранее произошли инциденты на мосту "Лондон-бридж" и в районе Воксхолл.