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    Полиция Лондона сообщила о террористических атаках в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (146)

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    По информации высокопоставленного источника в Скотланд-Ярде, произошли три отдельных инцидента, есть пострадавшие и даже жертвы, "террористическая активность не исключается".
    Полиция Лондона сообщила о террористических атаках в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Полиция Лондона признала, что в британской столице произошли в субботу три инцидента с пострадавшими, которые можно считать террористическими атаками.

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
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    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Онлайн-трансляция

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    "Произошли три отдельных инцидента, есть пострадавшие. Террористическая активность не исключается. Все произошедшее расследуется", — сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Скотланд-Ярде.

    Станция лондонского метро Vauxhall закрыта в связи с инцидентом в районе Воксхолл примерно в 3 километрах к юго-западу от Лондонского моста, сообщает департамент транспорта Лондона.

    Станции метро London Bridge, Bank и Borough остаются закрытыми из-за ЧП на Лондонском мосту и рядом с ним.

    "Да, к настоящему времени можем сообщить о трех инцидентах. Есть пострадавшие, и даже погибшие, больше одного человека", — сообщила представитель полиции.

    Газета Sun также сообщает о закрытии железнодорожных станций London Bridge, Waterloo East, London Charing Cross и London Cannon Street.

    Ранее управление полиции Лондона подтвердило факт нападения с ножом на посетителей рынка района Боро, также ранее произошли инциденты на мосту "Лондон-бридж" и в районе Воксхолл.

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