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    По меньшей мере 20 человек госпитализированы после терактов в Лондоне

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    Теракт на Лондонском мосту (153)

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    Раненые, способные передвигаться самостоятельно, находятся в отеле Andaz, расположенном неподалеку от Лондонского моста. Там им оказывают помощь медики.
    Теракты в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Как минимум 20 пострадавших во время терактов в Лондоне доставлены в больницы, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS).

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. Ранее полиция подтвердила гибель двух человек.

    Раненые доставлены в шесть городских больниц, уточнила NHS.

    "Мы также оказываем помощь людям, получившим менее значительные ранения, на месте", — говорится в сообщении.

    По данным СМИ, раненые, способные передвигаться самостоятельно, находятся в отеле Andaz, расположенном неподалеку от Лондонского моста. Там им оказывают помощь медики.

    NHS также призвала лондонцев обращаться в службу скорой помощи только в случае угрозы для жизни.

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