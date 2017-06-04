По меньшей мере 20 человек госпитализированы после терактов в Лондоне

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. Как минимум 20 пострадавших во время терактов в Лондоне доставлены в больницы, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS).

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. Ранее полиция подтвердила гибель двух человек.

Раненые доставлены в шесть городских больниц, уточнила NHS.

"Мы также оказываем помощь людям, получившим менее значительные ранения, на месте", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, раненые, способные передвигаться самостоятельно, находятся в отеле Andaz, расположенном неподалеку от Лондонского моста. Там им оказывают помощь медики.

NHS также призвала лондонцев обращаться в службу скорой помощи только в случае угрозы для жизни.