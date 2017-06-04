наверх
04.06.201706:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лондонская полиция заявила, что жертвами терактов стали 6 человек

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (153)

    22
    По словам представителя полиции Марка Роули, в результате терактов в Лондоне шесть человек погибли, по меньшей мере 20 пострадавших были доставлены в шесть лондонских больниц.
    Пострадавшие в лондонском теракте
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Лондонская полиция полагает, что в ночных терактах в Лондоне погибли шесть человек.

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту

    Смотрите также: Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    "На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли… По меньшей мере 20 пострадавших были доставлены в шесть лондонских больниц", — заявил представитель полиции Марк Роули, слова которого приводит Скотланд-Ярд.

    Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция ранее подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пострадавшие в лондонском теракте
    Теракт на Лондонском мосту
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Дьяченко о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве