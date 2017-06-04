Полиция Лондона сообщила об уничтожении трех предполагаемых террористов

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Лондонская полиция заявила, что правоохранители застрелили трех предполагаемых террористов, совершивших две атаки в британской столице в ночь на воскресенье.

Смотрите также: Видео На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

"В 22.08 вчера вечером (00.28 по Киеву воскресенья) мы начали получать сообщения о том, что автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Машина продолжила движение от моста к рынку Боро. Подозреваемые покинули машину, и несколько людей получили ножевые ранения", — заявил представитель полиции Марк Роули, слова которого приводит Скотланд-Ярд.

По его словам, среди раненых был офицер лондонской транспортной полиции, приехавший на место по вызову. Полицейский получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения.

"Правоохранители настигли трех мужчин-подозреваемых, которые были застрелены. Это случилось через восемь минут после первого звонка в полицию". — заявил Роули. Ряд СМИ ранее сообщал, что террористов могло быть пятеро.

"Мы считаем, что (в теракт) были вовлечены три человека, однако нам нужно сделать еще ряд проверок, чтобы быть уверенными в этом на 100%", — цитирует офицера газета Telegraph.

По словам представителя Скотланд-Ярда, на предполагаемых террористах были муляжи поясов смертника.