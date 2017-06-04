Медики сообщают о 30 раненных после ночных терактов в Лондоне

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. После ночных терактов в Лондоне были госпитализированы более 30 человек, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS).

Ранее сообщалось о по крайней мере 20 госпитализированных.

"Мы доставили уже более 30 пострадавших в пять больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте", — говорится в заявлении службы.

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

Полиция ранее подтвердила гибель шести человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.