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    Медики сообщают о 30 раненных после ночных терактов в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (158)

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    По данным медиков, уже более 30 пострадавших доставлены в пять больниц Лондона. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте.
    Пострадавшие в лондонском теракте
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. После ночных терактов в Лондоне были госпитализированы более 30 человек, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS).

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    Ранее сообщалось о по крайней мере 20 госпитализированных.

    "Мы доставили уже более 30 пострадавших в пять больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту. Другие пострадавшие, с менее серьезными ранениями, получают медицинскую помощь на месте", — говорится в заявлении службы.

    Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения.

    Полиция ранее подтвердила гибель шести человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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