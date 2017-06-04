СМИ: мужчина ранен в голову при стрельбе полиции по террористам в Лондоне

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. После того, как полиция открыла огонь по трем предполагаемым террористам, совершившим две атаки в Лондоне, в голову был ранен мужчина, пишет газета Sun.

По словам очевидца, он находился в пабе Wheatsheaf, когда террористы пытались войти туда. Двери паба были заперты, они начали разбивать окна. После этого полиция начала штурм паба и открыла огонь.

"(Полиция) выстрелила по меньшей мере 20 раз. Один из ребят в пабе получил пулю в голову. Я думаю, что он умер", — приводит газета слова очевидца.

Официальной информации о состоянии мужчины не приводится.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, более 30 пострадавших были госпитализированы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.