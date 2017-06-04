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    СМИ: мужчина ранен в голову при стрельбе полиции по террористам в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (158)

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    По словам очевидца, он находился в пабе Wheatsheaf, когда террористы пытались войти туда. Двери паба были заперты, они начали разбивать окна. После этого полиция начала штурм паба и открыла огонь.
    Теракты в Лондоне
    @Telegraph

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. После того, как полиция открыла огонь по трем предполагаемым террористам, совершившим две атаки в Лондоне, в голову был ранен мужчина, пишет газета Sun.

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
    Полиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами

    По словам очевидца, он находился в пабе Wheatsheaf, когда террористы пытались войти туда. Двери паба были заперты, они начали разбивать окна. После этого полиция начала штурм паба и открыла огонь.

    "(Полиция) выстрелила по меньшей мере 20 раз. Один из ребят в пабе получил пулю в голову. Я думаю, что он умер", — приводит газета слова очевидца.

    Официальной информации о состоянии мужчины не приводится.

    Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, более 30 пострадавших были госпитализированы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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