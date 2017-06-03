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    Общество

    Порошенко разрешил жителям Донбасса поступать в вузы без ВНО

    (обновлено: )9901
    Порошенко подписал Закон Украины № 2026-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко разрешил жителям неподконтрольных территорий Донбасса поступать в некоторые украинские вузы без сдачи ВНО, сообщает пресс-служба президента.

    Школьница. Архивное фото
    Украинское фото
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    В связи с этим он подписал Закон Украины № 2026-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины".

    Закон направлен на совершенствование механизма правового регулирования общественно-правовых отношений, которые возникают во время реализации права на образование для лиц, местом жительства которых является неподконтрольная территория Украины, создание для таких лиц дополнительных возможностей поступления на обучение в высших учебных заведений.

    Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является неподконтрольная территория Украины и которые получили документ о среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в высших учебных заведений (научных учреждений) Украины. Квота определена в объеме 1 тысяча мест государственного заказа и распределяется между указанными высшими учебными заведениями в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

    Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

    Ранее Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов.

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