В Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца"

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Днепре часть состава Муниципальной полиции уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции Андрея Ткаченко, сообщил народный депутат Андрей Денисенко, на своей странице в Facebook.

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"Они (сотрудники полиции — Ред.) спокойно и с честью написали заявления на увольнение из Муниципальной полиции, не желая ни служить в новом муниципальном "Беркуте", приноравливаясь под старую ментовские метлу, ни быть разиграными в грязных политических играх вокруг городской власти", — написал нардеп.

Напомним, что Андрей Ткаченко, который является бывшим командиром "Беркута", официально вступил в новую должность. Новое назначение городского головы Днепра Бориса Филатова вызвало обсуждение горожан, поскольку во время событий на Майдане Ткаченко командовал "Беркутом" в Днепре.