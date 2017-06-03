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    Общество

    В Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-"беркутовца"

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (592)

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    По словам народного депутата Андрея Денисенко, часть состава Муниципальной полиции Днепра уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции бывшим командира "Беркута" Андрея Ткаченко.
    В Днепре часть состава полиции уволилась из-за назначения экс-беркутовца
    Facebook Андрея Денисенко

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Днепре часть состава Муниципальной полиции уволилась из-за назначения на должность главы Муниципальной полиции Андрея Ткаченко, сообщил народный депутат Андрей Денисенко, на своей странице в Facebook.

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    "Они (сотрудники полиции — Ред.) спокойно и с честью написали заявления на увольнение из Муниципальной полиции, не желая ни служить в новом муниципальном "Беркуте", приноравливаясь под старую ментовские метлу, ни быть разиграными в грязных политических играх вокруг городской власти", — написал нардеп.

    Напомним, что Андрей Ткаченко, который является бывшим командиром "Беркута", официально вступил в новую должность. Новое назначение городского головы Днепра Бориса Филатова вызвало обсуждение горожан, поскольку во время событий на Майдане Ткаченко командовал "Беркутом" в Днепре.

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