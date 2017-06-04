наверх
04.06.201709:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Очевидец атак в Лондоне бросал в террористов бутылки, чтобы спасти людей

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (158)

    1210
    Мужчина по имени Жерар возвращался из лондонского паба в Боро, когда увидел троих террористов, вооруженных ножами: "Я бросал в них бутылки, стаканы, стулья. Я пытался спасти как можно больше людей. Но я был беззащитен. Если бы я упал, они бы убили меня".
    На месте теракта в Лондоне
    @TheSun

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Во время терактов в Лондоне один из очевидцев в попытке спасти невинных прохожих бросал пивные стаканы, бутылки и барные стулья в вооруженных ножами террористов, которые напали на пабы у Лондонского моста, сообщает Би-би-си.

    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    На месте наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту

    Как сообщается, мужчина по имени Жерар возвращался из лондонского паба в Боро, когда увидел троих террористов, вооруженных ножами.

    "Они побежали по дороге, я закричал: "Бегите все, они террористы, они всех режут". Я побежал за ними. Они забежали в одно из заведений, ранили крупного мужчину. Они забегали во все бары, во все пабы. Они всех резали", — рассказал Жерар.

    "Я бросал в них бутылки, стаканы, стулья. Я пытался спасти как можно больше людей. Но я был беззащитен. Если бы я упал, они бы убили меня", — заявил мужчина в эфире телеканала.

    "Я знаю, что это было глупо, но я пытался спасти человеческие жизни", — признался он.

    Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция подтвердила гибель шести человек, как минимум 50 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте теракта в Лондоне
    Теракт на Лондонском мосту
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Дьяченко о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Порошенко боится правых радикалов - политолог. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве