"Нафтогаз" сможет закупать российский газ по низкой цене - источник

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене, чем в Европе. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источник в "Нафтогазе".

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Согласно информации, бифуркация решения (т.е. вынесение промежуточных решений как минимум в два этапа) Стокгольмским арбитражем в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" означает отсрочку вынесения окончательного вердикта арбитров на неопределенное время. Так, окончательное детализированное решение Арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть принято и введено в действие к моменту окончания действия контракта купли-продажи природного газа, заключенного между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" в 2009 году.

В таком случае "Нафтогаз" просто не успеет воспользоваться выгодными для него изменениями в контракте, особенно с учетом того, что после окончательного решения предстоит сложная процедура согласования между сторонами договора имплементации решения арбитров.

В то же время, в "Нафтогазе" отмечают, что данная процедура не настолько продолжительная.

"Как заверил источник ZN.UA в "Нафтогазе", она не столь продолжительная, особенно если стороны будут заинтересованы в скорейшем изменении этих положений контракта. Более того, решение может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, а контракт купли-продажи газа действителен до 31 декабря 2019 г. Таким образом, "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене, нежели в Европе. Причем покупать как минимум 2–2,5 года", – говорится в статье.

Как сообщается, в уставе НАК "Нафтогаз Украины" одной из основных целей значится получение прибыли, в том числе за счет закупки газа по наиболее выгодной цене. "Только в случае политического решения и прямого приказа не закупать дешевый газ у "Газпрома" менеджмент "Нафтогаза" вынужден будет отказаться от него", – сообщает издание.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна останется надежным транзитером газа в ЕС. Так он прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" с "Газпромом".