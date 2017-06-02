Handelsblatt: Абрамович тоже бежит из Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Российский стальной барон Роман Абрамович продолжает продавать свои украинские активы. Концерн Evraz, в котором доля Абрамовича составляет 31% и который он контролирует вместе со своим партнером Александром Абрамовым, продает расположенное в восточной Украине дочернее предприятие Evraz Суха Балка (ЕСБ) за 110 миллионов долларов", — пишет в статье для немецкого издания Handelsblatt политолог Андрэ Баллин.

"Покупателем является украинский олигарх Александр Ярославский, компания которого Development Construction Holding является одной из наиболее влиятельных бизнес-групп страны. Абрамович приобрел этот комбинат по производству железной руды в Кривом Роге десять лет назад — вместе с целым рядом других заводов по переработке руды и коксующегося угля", — напомнил автор публикации.

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"Начавшийся вскоре после этого экономический кризис свел на нет надежды на расширение производства, после чего это приобретение считалось ошибочным. Тем не менее, в 2016 году предприятие Evraz Суха Балка произвело почти 2,5 миллионов тонн железной руды, а ее оборот составил 145 миллионов долларов", — отмечает политолог.

"Однако две его шахты с сентября не работают, поскольку государственный надзорный орган отказался выдать лицензию на добычу, а Генеральная прокуратура начала расследование по поводу незаконной добычи. Как раз в сложившихся обстоятельствах, как считают эксперты, подобная сделка является выгодной для Evraz", — говорится в статье.

"Для Абрамовича эта продажа является частью его стратегии по выходу с Украины. Хотя представители Evraz в прошлом подчеркивали, что российско-украинский конфликт не влияет на деловую активность в соседнем государстве, тем не менее, с 2015 года этот концерн постепенно уходит из страны. Два коксохимических завода в Украине Evraz уже продал. Относительно продажи сталелитейного предприятия уже ведутся разговоры, поскольку украинское правительство в последнее время ввело серьезные барьеры в области торговли", — пишет Андрэ Баллин.

"Ранее Абрамович уже избавился от целого ряда российских активов. Самая крупная сделка была заключена в 2005 году по продаже нефтяного концерна "Сибнефть" государственной компании

"Газпром" за 13,1 миллиарда долларов. Этот 50-летний миллиардер, занимающий 12 место в российском списке Forbes, уже давно перенес центр своей жизни в Лондон", — продолжает автор публикации.

"Абрамович, состоящий в третьем по счету браке, являющийся отцом семи детей и владельцем футбольного клуба Chelsea, все время попадает в заголовки средств массовой информации — в основном в разделы светской хроники и в меньшей мере в экономические разделы — из-за своей слабости по части дорогих вилл, яхт, самолетов и гоночных автомобилей", — напоминает политолог.