Украине не вернут деньги, заплаченные "Газпрому" до 2014 года - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Стокгольмский арбитраж удовлетворил жалобу "Нафтогаза" на "Газпром" по контрактам 2009 года. В частности, полностью отменено требование "бери или плати".

Также суд одобрил пересмотр цены на газ и отменил запрет на реэкспорт голубого топлива. Данное решение суда является промежуточным. Окончательное решение ожидается во втором квартале текущего года.

Встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж рассматривает с 2014 года. "Нафтогаз" просил признать неправомерными следующие условия контракта от 2009 года: закупка газа в фиксированных объемах, установленная "Газпромом" цена, которая является выше рыночной и принцип "бери или плати". "Газпром" требовал, чтобы Украина заплатила по условиям контракта, даже если не получила прописанное количество газа.

В целом "Нафтогаз" требует компенсацию в размере около 30 миллиардов долларов, а "Газпром" — более 50 миллиардов долларов. В данных суммах учтены штрафы. В "Газпроме" заявили, что промежуточное решение Стокгольмского суда они получили. Документ содержит 790 страниц и пока его будут изучать, а потом огласят свои выводы.

Решение Стокгольмского суда по делу "Нафтогаза" и "Газпрома" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

Как может формироваться новая формула цены на газ?

— Это как раз вопрос двусторонних отношений. То есть сам факт, что цена должна быть пересмотрена. Скорее всего, этот вопрос будет отдан на двусторонние переговоры. Вот то решение, которое сейчас получила Украина, несколько ранее получили большинство стран-контрагентов "Газпрома", субъектов, естественно, европейских стран по аналогичным Украине контрактам. То есть они получили отвязку от пересмотра цены и отмены условия "бери или плати". Все эти решения уже несколько лет назад евроконтрагенты получили. То есть мы же, в принципе, идем в русле этого процесса. Но в чем суть решения Стокгольмского арбитража? Нам дают возможность заключить с "Газпромом" более европейский контракт, который соответствует европейскому законодательству. Это вещь прогнозируемая и несет для нас позитив. Допустим для того, чтобы цену дальше рассматривать, это уже будет вопрос двусторонних отношений. Сейчас же приостановлено действие контракта. То есть после решения Стокгольмского арбитража этот контракт вступит в силу до 2019 года и тогда Украина сможет в процессе переговоров получить более приемлемые для себя условия. Однако скажем так, в той ситуации политической, которая сейчас с Россией сложилась, честно говоря, не уверен, что мы будем получать до 2019 года российский газ в больших объемах.

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Это будет решаться не столько судом, сколько двусторонними переговорами?

— Да, я не думаю, что суд даст именно нам цену. Суд отменил ту формулу, но ценовая формула в случае изменения экономической ситуации пересматривается. То есть да, она не пересматривалась плюс эта цена не соответствует, скажем, тем европейским реалиям газовым, которые сейчас сложились.

Я правильно понимаю, что теперь есть основания юридические для возобновления переговоров "Нафтогаза" с "Газпромом" и теперь Украина может получить более выгодные условия для того, чтобы поставлять российский газ?

— Да, совершенно верно. То есть Украина может получить тот вариант цены, которой добились большинство европейских стран. Там основной момент — это привязка к спотовой составляющей. Плюс, естественно, что у нас базовая цена была итальянская, это совсем никуда не годится. Просто впопыхах тогда подписали, когда во время известных событий 2009 года, газовой войны под давлением подписали крайне невыгодную ценовую составляющую. Сейчас есть возможность все это пересмотреть.

Формула цены пересмотрена с 2014 года. Что это означает?

— Это значит, что нам не будут возвращать деньги, которые мы заплатили до 2014 года. "Газпром" выставлял претензии по поводу "бери или плати", то есть не по цене. Поскольку отменена эта формула, соответственно ушли эти претензии "Газпрома".

То, что заплатили после 2014 года могут вернуть?

— Да, с 2014 года, но дело в том, что платили после 2014 года, платили по временным контрактам, потому что контракт с 2014 года не действовал с "Газпромом". Поэтому возврата денег по платежам не будет, вот что это значит.

Насколько важна отмена запрета на реэкспорт российского газа?

— Я думаю не очень. Этот пункт был важен, когда Украина покупала российский газ намного дешевле, чем для европейских стран. Такой период длительный был в наших отношениях. Тогда Украина, в принципе, экспортировала два-три миллиарда кубов газа. Нельзя сказать, что это российский, потому что баланс единый, но сам факт наличия дешевого российского газа позволял Украине экспортировать газ. Сейчас мы вряд ли будем получать газ по ценам, ниже европейских, поэтому соответственно этот пункт не особо важен для Украины. Единственный момент — если мы вдруг в силу каких-то обстоятельств переберем и чтобы это можно было продавать. Но опять же, я не думаю, что этот пункт даст возможность серьезно заработать. Поэтому я не думаю, что он очень важен для нас.

В чем суть спора по транзиту и есть ли надежды на то, что в этом вопросе Стокгольмский суд тоже будет благосклонен к Украине?

— В транзитном контракте указаны определенные объемы, которые "Газпром" берет обязательства прокачивать через Украину. И там раза в два больше, эти объемы, чем те, которые сейчас прокачиваются через нашу ГТС. Но при этом нет никаких гарантий выполнения этих обязательств, то есть формулы "качай или плати" нет. Хотя некоторые страны, допустим, Словакия, они добились такой формулы для себя. Поэтому вполне возможно, что все-таки удастся нам получить какие-то гарантии объемов транзита в соответствии с этим контрактом также. По крайней мере, они в контракте есть. Но они не подкреплены механизмом.

Там же еще речь идет о ставках транзита, поскольку "Нафтогаз" во время судебного разбирательства пытался повысить эти ставки.

— Да, есть там ставки, но посмотрим. Дело в том, что ставки там старые. Сейчас старые подходы, а "Нафтогаз" сейчас, "Укртрансгаз" перешел на принцип "вход-выход". Это сейчас современные европейские ставки. То есть это то, что соответствует европейской практике. Поэтому тоже не факт, что будет позиция "Газпрома", то есть у нас европейская практика. Мы сейчас в европейском поле законодательства, то есть, в принципе, аргументы у нас есть Гарантии объемов суд может подтвердить. Причем там очень большие санкции, потому что они указаны. В контракте нет объемов и механизмов подтверждения.

Ставки тоже должны быть указаны.

— Ставки посмотрим, потому что ставки по-старому. Со ставками сложнее.

Может ли быть так, что суд юридические моменты разъяснит, а вопросы, связанные с денежной компенсацией оставит для переговоров между сторонами?

— В общем-то да, потому что там, действительно, с механизмом имплементации судов международных сложнее. Однако все-таки в контракте указано прямо, что стороны берут Стокгольмский арбитраж как третейский орган решения конфликтов и обязуется принимать его решения. Там сложно увиливать будет, потому что решение в контракте указано такое. Однако механизмы международных судов ограничены, хотя с международными активами контрагентов работают, а у "Газпрома" их немало.

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А директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин в эфире "ГС" объяснил, почему у украинской стороны больше шансов выиграть судебный процесс в Стокгольме, чем у российской.