Порошенко прокомментировал решение суда по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна останется надежным транзитером газа в ЕС. Так он прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" с "Газпромом".

"Только что председатель "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев проинформировал меня о том, что НАК "Нафтогаз" выиграл крупный коммерческий спор… Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей", — говорится в сообщении Порошенко в Facebook в среду.

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Президент Украины назвал решение суда Стокгольма очень важным.

"Решение трибунала дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это — важный шаг на пути к энергетической безопасности", — заявил Порошенко.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.