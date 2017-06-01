Хроника 31 мая: суд между "Газпромом" и "Нафтогазом", отставка Стеця, смерть Гузара

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 31 мая, Стокгольмский арбитраж отменил условие "Газпрома" "бери или плати", а на Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня. Помимо этого накануне скончался глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Любомир Гузар. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Стокгольмский арбитраж отменил условие "Газпрома" "бери или плати"

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

Стець подал в отставку

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. О решении министра сообщает пресс-служба Мининформполитики. "Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко. Сейчас Стець находится на больничном. Функции и.о. министра информполитики временно возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

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На Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе вступил в силу очередной "режим тишины" — бессрочное прекращение огня. С начала 2017 года противоборствующие стороны в Донбассе не раз объявляли о введении "режима тишины", однако он, как правило, длился не более 12 часов. Нынешнее перемирие вступило в силу с 00.00 1 июня.

"Нацкорпус" разбил палаточный городок под Львовским облсоветом

Активисты партии "Национальный корпус" разбили палаточный городок под стенами Львовского областного совета. Днем ранее в помещение совета ворвалось около сотни молодых людей — представителей "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса", которые с утра митинговали под зданием облсовета, требуя в частности амнистии участников АТО. Позже лидер партии, нардеп Андрей Билецкий заявил, что члены "Национального корпуса" будут и дальше штурмовать различные облсоветы, требуя амнистии для участников АТО.

"Свобода" пикетировала консульство Польши из-за высказываний о Бандере

Активисты ВО "Свобода" провела митинг у консульства Польши в Луцке, в ходе которого выразили протест в связи с назначением польским консулом Веслава Мазура, который ранее, по данным СМИ, заявил, что Украина должна переоценить своих национальных героев и не причислять к ним Степана Бандеру. Участники пикета призвали польскую сторону строить отношения между государствами на "основе равноправия и уважения к украинским героям".

Скончался архиепископ Любомир Гузар

Глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили источники в УГКЦ. Любомир Гузар был верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011. Кардинал-священник Римской католической церкви с титулом Санта-София а Виа Боччеа.

Митинг сотрудников "Укроборонпрома" у Кабмина

Сотрудники николаевского государственного предприятия "Судостроительный завод им.61 коммунара" приехали в Киев требовать погасить задолженность по заработной плате. Задолженность по зарплате оборонного предприятия под руководством "Укроборонпрома" составляет почти 54 млн гривен. Участники митинга обратились к премьеру Гройсману с требованиями.

Обнародованы итоги расследования крушения Ту-154 над Черным морем

Установлена причина катастрофы Ту-154 над Черным морем. По данным Минобороны России ведомства, расследование установило, что причиной происшествия могли быть ошибочные действия командира экипажа при управлении самолетом. Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 64 сотрудника ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Яндекс" прекращает работу в Украине

Компания "Яндекс" прекращает работу своих украинских подразделений, сотрудникам предлагают переезжать в Россию, сообщили СМИ со ссылкой на источники на предприятии. Как стало известно, руководство компании думает над официальным оформлением увольнений имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. Официально объявить о закрытии в компании планируют уже в первых числах июня.

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Россия высылает молдавских и эстонских дипломатов

В ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены persona non grata, сообщает МИД РФ. Помимо этого Россия высылает эстонских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Ранее власти Эстонии предписали консулу РФ в Нарве Андрею Сургаеву и генконсулу Дмитрию Казеннову покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются.

Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек

Опечатка президента США Дональда Трампа в одном из его новых сообщений в микроблоге Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп, так и не закончив свою мысль. Несмотря на то, что американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.

Ежегодно в последний день весны отмечается Всемирный день блондинок. Этот праздник был основан в США в 2001 году. Тогда его организовал американский союз юристов, назначив "Национальный день блондинок" на 9 июля. Женщины-адвокаты так решили бороться за свои права, организовывая по стране различные женские клубы и организации. Позже эту идею подхватил мир и с 2006 года блондинки отмечают свой праздник 31 мая.