КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украина будет добиваться ареста имущества "Газпрома" в других странах для взыскания антимонопольного штрафа на $6,4 млрд, заявил глава Минюста Украины Павел Петренко.

Ранее сообщалось, что "Газпром" получил от Министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 189 миллиардов 125 миллионов гривен и наложении ареста на принадлежащие "Газпрому" акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.