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    Экономика

    Гройсман назвал сумму убытков при удовлетворении иска "Газпрома"

    (обновлено: )76205
    Гройсман отметил, что "если бы требование "Газпрома" было бы удовлетворено, убытки от предательской позиции тогдашнего руководства государства составили бы более 45 миллиардов долларов".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убытки Украины в случае удовлетворения требования "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже могли бы составить более 45 миллиардов долларов. 

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала — требования "Газпрома" о применении формулы "бери или плати" полностью отклонены! Если бы требование "Газпрома" было бы удовлетворено, убытки от предательской позиции тогдашнего руководства государства составили бы более 45 миллиардов долларов", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter, комментируя решение арбитража Стокгольма.

    Также Гройсман поблагодарил и поздравил с победой команду "Нафтогаза".

    Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

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