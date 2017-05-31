Гройсман назвал сумму убытков при удовлетворении иска "Газпрома"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убытки Украины в случае удовлетворения требования "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже могли бы составить более 45 миллиардов долларов.

"Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала — требования "Газпрома" о применении формулы "бери или плати" полностью отклонены! Если бы требование "Газпрома" было бы удовлетворено, убытки от предательской позиции тогдашнего руководства государства составили бы более 45 миллиардов долларов", — написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter, комментируя решение арбитража Стокгольма.

Также Гройсман поблагодарил и поздравил с победой команду "Нафтогаза".

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать.