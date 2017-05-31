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    Экономика

    МИД: суд пересмотрел формулу цены газа из РФ и разрешил реэкспорт

    (обновлено: )39515
    Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что суд отменил полностью запрет реэкспорта газа, а формула цены пересмотрена с 2014 года.
    Газовая компрессорная станция
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитражный суд отменил запрет на реэкспорт российского газа, а также предписал пересмотреть цену в контракте "Нафтогаза" и "Газпрома" начиная с 2014 года.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом сообщила в среду замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

    "Их позиция (Стокгольмского арбитража — ред.) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований "Газпрома") упразднено полностью; запрет реэкспорта отменен полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб", — написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

    "Нафтогаз Украины" ранее заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие "бери или плати" (take or pay), содержащееся в его контракте с "Газпромом" на поставку газа.

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

    Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). 

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