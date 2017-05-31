МИД: суд пересмотрел формулу цены газа из РФ и разрешил реэкспорт

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитражный суд отменил запрет на реэкспорт российского газа, а также предписал пересмотреть цену в контракте "Нафтогаза" и "Газпрома" начиная с 2014 года.

Об этом сообщила в среду замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Их позиция (Стокгольмского арбитража — ред.) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований "Газпрома") упразднено полностью; запрет реэкспорта отменен полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб", — написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз Украины" ранее заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие "бери или плати" (take or pay), содержащееся в его контракте с "Газпромом" на поставку газа.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).