Все хорошо, прекрасная маркиза. Транзит газа в ЕС значительно вырос

Владимир Матвеев, обозреватель

В апреле текущего года через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 7.3 млрд. кубометров газа, что на 31,5% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Согласно опубликованной информации, за четыре месяца "объемы транспортирования газа по территории Украины в Европу возросли на 23% и составили 30,5 млрд. куб. метров".

Согласно оперативной информации центрального диспетчерского департамента, суточный режим транспортирования газа для европейских потребителей составляет 254, 3 млн. куб метров.

Также стало известно, что, начиная с мая текущего года, Украина нарастила темпы наполнения газохранилищ, и суточный режим закачивания возрос в два раза до 42 млн. кубометров, сообщает отдел связей с общественностью и прессой "Укртрансгаза".

"С начала текущего года в подземные хранилища газа было закачено 0,6 млрд. газа, что в два раза превышает показатели аналогичного периода минувшего года", говорится в сообщении.

В частности, в апреле месяце "газохранилища пополнились на 0, 43 млрд. куб. метров, что также в два раза превышает прошлогодние показатели".

По данным этого предприятия, по состоянию на сегодняшний день, в отечественных хранилищах хранятся 8, 478 млрд. куб. метров газа, а закачивание осуществляется на пяти хранилищах.

Одновременно, согласно информации центрального диспетчерского департамента оператора газотранспортной системы за четыре месяца текущего года общее потребление Украины составило 14 млрд. куб. метров, что полностью соответствует показателям минувшего года.

"Укртрансгаз" также напоминает, что во время прохождения текущего отопительного сезона из отечественных газохранилищ было отобрано 6.7 млрд. куб. метров газа, что на 21% меньше, чем показатели аналогичного периода минувшего года.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-апреле 2017 года увеличила импорт природного газа на 64,7% (на 1 млрд 870,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 4 млрд 762,6 млн куб. метров.

Напомним, с конца ноября 2015 года Украина не покупает российский газ, предпочитая ресурс исключительно на своей западной границе. По мнению ряда экспертов и СМИ, возможно, на самом деле это — преимущественно тот же российский газ, который перепродают стране посредники.

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Многие эксперты и СМИ также отмечают, что украинская ГТС практически полностью выработала свои ресурсы. Так, по мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексея Гривача, к 2020 году технический ресурс газопроводов Украины будет исчерпан, если на их ремонт по-прежнему не будет выделяться соответствующее финансирование.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.