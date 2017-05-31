Киев уведомил "Газпром" о наложении ареста на акции его компании

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" получил от Министерства юстиции Украины постановление об открытии исполнительного производства на 189 миллиардов 125 миллионов гривен и наложении ареста на принадлежащие "Газпрому" акции компании "Газтранзит" в рамках антимонопольного дела, говорится в отчете газового холдинга по МСФО за первый квартал 2016 года.

"12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через представительство ПАО "Газпром" в Киеве постановления департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 миллиардов 125 миллионов украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года – 394,687 миллиарда рублей), включая сумму исполнительного сбора 17 миллиардов 193 миллиона украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года – 35,881 миллиарда рублей), и наложении ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит", — сообщает "Прайм" со ссылкой на отчет.

"Руководство группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО "Газтранзит"", — говорится в отчете. Сумма обязательств входит в общую цифру кредиторской задолженности, начисленных обязательств и резервов предстоящих расходов и платежей, которые на 31 марта составляли 921,4 миллиарда рублей. При этом инвестиции "Газпрома" в "Газтранзит" составляли 232 миллиона рублей, отмечается в отчете.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

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Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.