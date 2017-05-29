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    "Газпром" проведет переговоры с Еврокомиссией по антимонопольному делу

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (513)

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    ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка. Отмечалось, что если комментарии заинтересованных сторон покажут, что предложения неприемлемы, они не будут приняты.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. "Газпром" и Еврокомиссия в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне для оценки результатов рыночного тестирования, проведенного в рамках антимонопольного дела, говорится в сообщении "Газпрома".

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    Валентин Землянский/Facebook
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    "Мы провели продуктивные переговоры с госпожой Вестагер (еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер — ред.) и делегацией Европейской комиссии. Мы договорились в ближайшие недели продолжить переговоры на техническом уровне для оценки результатов проведения рыночного теста. Надеюсь, что это позволит продвинуться вперед в рамках процедуры и завершить процесс урегулирования в ближайшем будущем", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева.

    "Газпром" в конце 2016 года направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела, инициированного в 2012 году. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

    ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка. Отмечалось, что если комментарии заинтересованных сторон покажут, что предложения неприемлемы, они не будут приняты. Дедлайном для приема позиций участников рынка было 4 мая, в настоящее время ЕК изучает полученные мнения.

    При этом глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в четверг заявил, что польская сторона опротестует решение Еврокомиссии, если та согласится с предложениями "Газпрома" по урегулированию антимонопольного дела.

    Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что РФ хочет получить юридические гарантии от Еврокомиссии (ЕК) о невзыскании Украиной штрафа с "Газпрома" в рамках антимонопольного дела.

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