Украина ищет активы "Газпрома" для принудительного взыскания $6,4 млрд

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Украинская сторона ведет активную работу по поиску активов и имущества "Газпрома" на территории страны для принудительного взыскания с компании 6,4 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Минюста Павел Петренко.

"Мы сейчас интенсивно работаем. Я не хочу раньше времени раскрывать определенную информацию, потому что это процесс поиска активов и имущества. Мы все делаем в рамках закона и это будет, я очень рассчитываю, позитивный кейс по выполнению данного решения",- сказал Петренко в понедельник, отвечая на вопрос о выполнении решений суда Украины о принудительном взыскании штрафа с "Газпрома".

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Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.