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    Петренко: в Украине нашли активы "Газпрома" для принудительного взыскания

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (509)

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    По словам министра юстиции Павла Петренко, Минюст работает над поиском имущества "Газпрома" и есть "уже первые позитивные результаты по выявлению некоторых активов".
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что работа над поиском имущества и средств "Газпрома" с целью принудительного взыскания 172 миллиардов гривен идет и уже есть первые позитивные результаты.

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    "Мы сейчас очень серьезно работаем над поиском этого имущества и у нас есть уже первые позитивные результаты по выявлению некоторых активов", — заявил Петренко.

    Министр анонсировал на следующий четверг проведение по этому поводу "большей пресс-конференции".

    "Мы выполним это решение суда согласно действующему законодательству для того чтобы взыскать с должника эту сумму… Есть все механизмы, в том числе и обращения к другим странам в рамках система правовой помощи по выполнению данного решения", — уточнил министр.

    Ранее сообщалось, что суды в Украине вынесли решение по иску Антимонопольного комитета к "Газпрому" и обязали российскую компанию выплатить Украине штраф за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита газа. С учетом пени на данный момент сумма уже удвоилась до 172 миллиардов гривен. Взысканием штрафа с конца апреля занимается Исполнительная служба Украины. При этом, арест транзитного газа в Европу в правительстве исключили. 

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