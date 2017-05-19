Петренко: в Украине нашли активы "Газпрома" для принудительного взыскания

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что работа над поиском имущества и средств "Газпрома" с целью принудительного взыскания 172 миллиардов гривен идет и уже есть первые позитивные результаты.

"Мы сейчас очень серьезно работаем над поиском этого имущества и у нас есть уже первые позитивные результаты по выявлению некоторых активов", — заявил Петренко.

Министр анонсировал на следующий четверг проведение по этому поводу "большей пресс-конференции".

"Мы выполним это решение суда согласно действующему законодательству для того чтобы взыскать с должника эту сумму… Есть все механизмы, в том числе и обращения к другим странам в рамках система правовой помощи по выполнению данного решения", — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что суды в Украине вынесли решение по иску Антимонопольного комитета к "Газпрому" и обязали российскую компанию выплатить Украине штраф за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита газа. С учетом пени на данный момент сумма уже удвоилась до 172 миллиардов гривен. Взысканием штрафа с конца апреля занимается Исполнительная служба Украины. При этом, арест транзитного газа в Европу в правительстве исключили.