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    Нарбут: у "Газпрома" хватит активов в Украине для взыскания штрафа

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (508)

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    По словам президента Киевского института энергетических исследований Александра Нарбута, заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что взыскание не будет касаться транзитного газа, демонстрируют его правовой нигилизм.
    Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Украинские суды поставили точку по иску Антимонопольного комитета к "Газпрому" и обязали российскую компанию выплатить Украине штраф за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита газа. С учетом пени на данный момент сумма уже удвоилась до колоссального размера в 172 миллиарда гривен. Взысканием штрафа с конца апреля уже занимается Исполнительная служба Украины. Арест транзитного газа в Европу в правительстве исключили. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман лично гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ арестован не будет и на его поставки решения украинских судов не повлияют.

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    Ситуацию со взысканием многомиллиардного штрафа с российского газового монополиста в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.

    "У "Газпрома» достаточно имущества на территории для того, чтобы взыскать этот штраф, и здесь просто хочется пожелать успеха нашей Исполнительной службе и убедиться в ее способности это сделать. А разговоры премьера относительно того, что это не будет касаться транзитного газа, выходят за рамки его полномочий и демонстрируют его правовой нигилизм и низкий уровень политической культуры", — отметил эксперт.

    Он также прояснил, чем на территории Украины владеет российская компания.

    "Объем транзита газа через украинскую газотранспортную систему во многом превышает сумму штрафа. "Газпрому" в Украине еще принадлежат определенные доли в СП "Газтранзит", которое в свое время создавалось как трехстороннее совместное предприятие", — заявил Нарбут.

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