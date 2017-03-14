ЕС вышел на новую стадию антимонопольного расследования по "Газпрому"

Мария Князева, для РИА Новости Украина, Брюссель (Бельгия)

Еврокомиссия, проводящая антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" по его деятельности в ряде стран Евросоюза, перешла к новому этапу этого дела – согласованию с участниками рынка условий его разрешения.

"Еврокомиссия приглашает все заинтересованные стороны дать свои комментарии на обязательства, представленные "Газпромом" в рамках антимонопольного дела", — говорится в сообщении ЕК.

Важно отметить, что "Газпром" является одним из крупнейших поставщиком газа в ЕС, а также доминирующим поставщиком этого топлива в ряде стран Центральной и Восточной Европы – региона, которого и касается нынешнее антимонопольное расследование.

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Антимонопольное дело

Речь идет о расследовании, начатом еще в августе 2012 года. Основными этапами этого дела можно назвать следующие события.

Первое. ЕК в 2015 году официально заявила, что, по ее предварительной оценке, "Газпром" нарушает антимонопольные правила Евросоюза, следуя стратегии разделения газовых рынков Центральной и Восточной Европы.

Второе. Расследование пошло по пути выработки таких действий "Газпрома", которые могли бы снять высказанное Еврокомиссией беспокойство.

Третье. "Газпром" в конце прошлого года направил ЕК итоговые предложения по этим действиям. РИА Новости Украина Евгений Котенко Почему "Нафтогаз" не платит "Газпрому" за недобор газа

Четвертое. Еврокомиссия 13 марта заявила, что предложения "Газпрома" ее устраивают, в связи с чем она предлагает их на суд заинтересованным участникам рынка.

Что дальше

Еврокомиссия опубликовала текст предложений на своем сайте и ждет комментариев до 4 мая. Свое мнение, к примеру, могут выразить как правительства затронутых стран, так и газовые компании, у которых могут быть соображения о том, как предложенная "Газпромом" и ЕК схема действительно будет работать, пояснил еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции в понедельник.

"Все заинтересованные стороны могут предоставить свои комментарии к началу мая. Затем мы оценим их. У Еврокомиссии нет дедлайна по принятию решения", — пояснил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

Неизвестно и каким будет решение.

Один из вариантов дальнейшего развития событий – это вступление в силу предложений "Газпрома" и, следовательно, завершение антимонопольного дела.

Есть и другой вариант.

"Если они (комментарии рынка – ред.) покажут, что предложения не подходящие, тогда, мы, конечно, не примем их", — сказала Вестагер.

Следовательно, антимонопольное дело, так или иначе, продолжится.

В целом же, есть два варианта развития подобных расследований Еврокомиссии от начала до самого конца. Первое – это если компания, в отношении которой ведется дело, соглашается предпринять определенные действия для успокоения Еврокомиссии. По этому пути идет "Газпром". Второй вариант – компания не соглашается, тогда ей грозит штраф. РИА Новости Украина Евгений Котенко Газ по-новому. Землянский об изменение тарифообразования

По словам Вестагер, до самого финала расследования, пока предложения компании не были согласованы с рынком, узаконены Еврокомиссией и не стали обязательными для выполнения, есть шанс, что расследование свернет на рельсы, ведущие к штрафу.

Важно отметить, что "Газпром" не будет застрахован от штрафа размере до 10% от общего мирового оборота и том в случае, если рынок и ЕК окончательно примут его предложения. "Газпром" обяжется, в таком случае, соблюдать взятые на себя обязательства в течение восьми лет, а если он их нарушит, ЕК может оштрафовать его – причем без возобновления антимонопольного расследования, лишь за нарушение обязательств.

ЕК нравится

Еврокомиссия в 2015 году заявляла о трех элементах, которые вызывали у нее беспокойство. Первый связан с перепродажей газа в регионе, второй – с ценами на "голубое топливо", третий — с доминирующим положением компании на рынке.

Целями проводимого расследования являются именно снятие ограничений по трансграничной перепродаже клиентами "Газпрома" купленного у него газа, а также необходимость избежать чрезмерных цен на это топливо в соответствующем регионе.

"Мы считаем, что обязательства "Газпрома" (пока существующие лишь в виде предложений – ред.) позволят свободное движение газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам", — констатировала Вестагер.

Таким образом, "Газпром" ответил на все опасения ЕК.

Между странами

Исходя из материалов ЕК, "Газпром" накладывал территориальные ограничения по перепродаже своего газа в контрактах на поставки топлива, заключенных с оптовиками и некоторыми промышленными клиентами в восьми государствах Евросоюза: Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии.

Теперь "Газпром" предлагает изъять из контрактов все прямые и косвенные ограничения, которые препятствуют его клиентам в трансграничной перепродаже газа в ЕС, говорится в сообщении. Кроме того, "Газпром" предлагает снять и все условия, которые снижают желание его клиентов перепродавать газ, такие как, к примеру, взимание части прибыли от перепродажи, следует из слов Вестагенр. Громадське ТБ Суд ООН в Гааге: улики, доказательства, аргументы сторон

Эти предложения будут касаться не только действующих, но и будущих контрактов "Газпрома", следует из материалов ЕК.

Еврокомиссия также отмечает, что условия в контрактах "Газпрома" по мониторингу и измерению газа в Болгарии изолировали газовый рынок страны от рынков соседних стран ЕС. Теперь компания хочет внести изменения в эти договора, что должно упростить налаживание связей страны с ее соседями, в частности, с Грецией, следует из релиза.

ЕК при этом отмечает, что для трансграничной перепродажи газа внутри ЕС нужен доступ к соответствующей инфраструктуре. При этом у Болгарии и стран Балтийского региона в данный момент его недостает. "Газпром" заявил о намерении дать своим клиентам в Венгрии, Польше и Словакии возможность попросить доставить весь или часть закантрактованного на них газа в Балтийские страны или Болгарию, свидетельствует сообщение.

Цены

ЕК видит риск индексации цены на газ по цене нефти.

"Мы видим, что сейчас, с индексацией по нефти, цены пошли вниз, но есть риск, что цены опять поднимутся", – сказала Вестагер.

Кроме того, ЕК была обеспокоена и тем, что территориальные ограничения по перепродаже газа позволили "Газпрому" разделять рынок, в результате чего он, возможно, мог проводить "чрезмерную ценовую политику" в пяти странах региона, а именно в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Теперь "Газпром" намерен произвести "ряд важных изменений" к условиям по пересмотру цены, чтобы обеспечить конкурентные цены на "голубое топливо" на этих рынках, пишет ЕК.

В частности, компания введет в положения по пересмотру цен в контрактах с клиентами из этих пяти стран ориентиры (benchmark), в том числе, на цены на Западноевропейском газовом хабе (Western European hub). Вестагер со своей стороны добавила, что к ориентирам могут относиться и цены на газ на границах Германии, Франции, Италии. РИА Новости Украина Евгений Котенко Марунич о перспективах газовой скважины в Харьковской области

В странах Балтии, где в договорах "Газпрома" в настоящее время отсутствуют условия о пересмотре цен, компания введет их с учетом описанной выше политики, свидетельствуют материалы ЕК.

Клиенты "Газпрома" смогут запрашивать изменение цен, по которым они покупает у него топливо. Поводом к переговорам для пересмотра контрактной цены может быть ее уход выше уровня стоимости топлива на хабе или на границах Германии, Франции и Италии, сказала Вестагер.

Запустить переговоры можно будет лишь "каждый второй год", сказал еврокомиссар. На то, чтобы согласовать новую цену сторонам будет дано 120 дней, если за это время они не договорятся, запустится "арбитражный механизм", который будет учитывать в своих разбирательствах и цены газа на хабе, и на границах указанных трех стран, сказала Вестагер.

"Потому что в прошлом мы видели, что даже когда переговоры по изменению цены начинались, они были очень длинными, клиентам было очень трудно получить лучшую цену", — отметил Вестагер.

По мнению ЕК, такая измененная схема ценообразования "обеспечит в будущем конкретные цены на газ».

Доминирование

Еврокомиссия опасается, что "Газпром" мог пользоваться своим доминирующим положением на рынке поставок газа для получения преимуществ в доступе к газовой инфраструктуре или контроле над ней. В этом контексте ЕК упоминает об отмененном газопроводе "Южном потоке" в Болгарии и трубе "Ямал" в Польше.

В этом контексте, "Газпром" обещает не требовать компенсации от Болгарии за отказ от "Южного потока". Что же касается газопровода "Ямал-Европа", расследование Еврокомиссии показало, что сложившаяся ситуация не может быть изменена за счет текущего антимонопольного дела ввиду межправительственного соглашения Польши и России, говорится в сообщении.

ЕК не забыла и о мониторинге исполнения "Газпромом" представленных обязательств, если они вступят в силу. За имплементацией будет следить куратор, предоставляя отчеты о ее ходе. Клиенты, в случае возникновения вопросов, смогут обратиться к этому куратору, рассказал Вестагер. REUTERS Yves Herman Еврокомиссия оштрафовала три крупных банка почти на 0,5 млрд евро за сговор

Политика

Исходя из слов еврокомиссара, к этому антимонопольному делу Еврокомиссия не примешивала политический ингредиент.

Она отметила, что процедуры ЕК по привидению в соответствие с законами ЕС работы компаний на территории Евросоюза "должны быть очищены от политики».

"Поэтому, я думаю, моя обязанность состоит в том, чтобы найти (метод – ред.), с помощью которого мы разрешаем это дело не важно, какой флаг, кто владелец компании и каков ее размер", — сказала она.

Вестагер рассказала, что ЕК в рамках этого дела не проводила отдельных встреч с членами правительства или президентом РФ.

"Мы уважаем тот факт, что есть различные формы собственности. Мы видим "Газпром" как компанию, делающая много хорошего бизнеса в Европе, и которая должна делать это в соответствии с правилами конкуренции", — заявила она.