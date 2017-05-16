наверх
16.05.201712:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Суд подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" около $6,4 млрд

    (обновлено: )36504
    АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины во вторник отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа, передает корреспондент РИА Новости.

    Соответствующую кассационную жалобу "Газпром" подал еще в марте. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

    Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

    Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Андрей Артеменко
    Артеменко: с "мирным планом" и без мандата
    Взрыв в Мукачево
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером