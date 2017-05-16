Суд подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" около $6,4 млрд

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Высший хозяйственный суд Украины во вторник отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующую кассационную жалобу "Газпром" подал еще в марте. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.