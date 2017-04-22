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    У "Газпрома" в Украине не хватит активов для штрафа в 172 млрд грн - СМИ

    (обновлено: )36913
    АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" в Украине и запретить их отчуждение. В то же время, вся собственность "Газпрома" в стране - "это "Газпром-сбыт Украина" с его офисом и счетами на несколько миллионов гривен".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В рамках взыскания с "Газпрома" 172 млрд гривен штрафа и пени за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через Украину, о каких-либо действиях в отношении транзитного газа, идущего из РФ в Европу через ГТС Украины, речь не идет, сказал источник близкий к АМКУ.

    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю", — отметил он, сообщает "Коммерсант-Украина".

    Сообщается, что АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" в Украине и запретить их отчуждение. В то же время, вся собственность "Газпрома" в стране — "это "Газпром-сбыт Украина" с его офисом и счетами на несколько миллионов гривен". 

    Глава комитета Юрий Терентьев пояснил, что "Газпром" является соучредителем ЧАО "Газтранзит", которое владеет зданием в Киеве. Компания создана в 1997 году, "Нафтогазу Украины" и "Газпрому" принадлежит по 40,2% акций, остальные — у турецкой Turusgas.

    Отмечается, что "Газтранзит" создавался как оператор расширения газотранспортной системы (ГТС) Украины для поставок газа в Турцию и на Балканы. Чистая прибыль компании в 2015 году — 22,8 млн долл, чистый доход  - 28,3 млн долл. На конец года компания владела основными средствами на 15,8 млн долл, говорится в сообщении.

    Отмечается, что АМКУ допускает, что у "Газпрома" есть и другое имущество в Украине. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич сказал изданию, что "взыскать АМКУ  (в качестве обеспечительных мер по штрафу "Газпрома") нечего" и  принятое решение "чисто формальное".

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