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    "Нафтогаз": цена газа из ЕС ниже на $25-30, чем от "Газпрома"

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (496)

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    По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с "Газпромом" во втором квартале 2017 года.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Цена газа из Европы для Украины с поставкой в мае ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с "Газпромом" во втором квартале 2017 года, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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    "Завершили покупать плановые объемы импортного газа на май. Из Европы… Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с Газпромом во втором квартале 2017 года. То есть только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 миллион долларов", — написал он на своей странице в Faсebook.

    Он также назвал неприемлемыми условия закупки газа у "Газпрома". "Например, потому, что наши платежи могут быть зачтены в счет "обязательств бери-или-плати", а это бездонная бочка и газ мы не получим…", — пояснил Витренко.

    Он также сообщил, что на май "Нафтогаз" законтрактовал топливо у ведущих европейских компаний используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка с процентной ставкой на уровне 3%.

    "Нафтогаз Украины" в понедельник заявила, что уже 500 дней не закупает газ в Российской Федерации. Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

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