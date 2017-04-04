‎Белоруссия выплатит "Газпрому" долг за газ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Белоруссия выплатит российскому "Газпрому" долг в 726 миллионов долларов за поставленный газ после парафирования скорректированных межправительственных документов по нефти и газу, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

‎"По итогам переговоров принято решение скорректировать межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона выплатит "Газпрому" долг в размере порядка 726 миллионов долларов‎", — говорится в сообщении.

Поставки нефти в прежнем объеме 24 миллиона тонн в год из РФ в Белоруссию начнутся в короткие сроки и будут зависеть от технических возможностей трубопровода и заявок компаний на изменение графиков поставок.

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"В ходе встречи было также решено восстановить поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн в год, которые начнутся в максимально короткие сроки, в зависимости от технических возможностей магистрального трубопровода и заявок компаний поменять графики поставок", — говорится в сообщении.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.