Долг платежом красен

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

История вопроса

В декабре 2014 года, в разгар политического противостояния в Украине, Россия предоставила кредитную линию в размере 15 млрд долларов. Первый и единственный транш — 3 млрд долларов под 5% годовых на 3 года – Украина получила 20 декабря 2014 года. Для сравнения – МВФ дает кредиты под 3% годовых на 4-5 лет.

На протяжении 2014-2015 годов, уже при сменившийся власти, Украина выплатила 3 купона в сумме 225 млн долларов, чем фактически признала легитимность данного кредита.

Украина стремилась включить долг перед Россией в пакет по реструктуризации перед частными инвесторами, включая 20% списания долга, но Россия отказалась подписывать соглашение о реструктуризации долга, настаивая на том, что это не частный, а суверенный долг.

Как заявлял тогдашний премьер Арсений Яценюк, именно по этой причине, украинское правительство 18 декабря 2015 года ввело односторонний мораторий на выплату долга России.

Кстати, МВФ поддержал Россию, признав этот долг суверенным, а не частным, как настаивала Россия.

Но чтобы не сильно обижать Украину, МВФ пошел на беспрецедентный шаг и заблаговременно внес изменения во внутренние правила, которые запрещали ему кредитовать страну, допустившую дефолт перед суверенными кредиторами. И 17 декабря 2015 года, за день до дефолта, Совет директоров МВФ признал "долг Януковича" суверенным.

Изменение данного правила позволило Украине получить кредит от МВФ в размере 1 млрд долларов в сентябре 2016 года. Это также позволит получить кредитный транш такого же размера через несколько недель.

Естественно, что после объявления одностороннего моратория, фактического дефолта, Россия в феврале 2016 года обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга в сумме 3 млрд долларов, плюс последний купон 75 млн долларов, плюс штрафные санкции.

Высокий суд Лондона

Рассмотрев иск России по ускоренной процедуре (как и просила Россия), Высокий суд Лондона на этой неделе отверг все политические возражения украинской стороны и обязал Украину выплатить этот долг.

При этом, по словам Министра финансов Александра Данилюка, лондонский суд временно приостановил действие своего решения, предоставив возможность Украине обжаловать это решение в Апелляционном суде. На какое время приостановлено решение по выплате долга, не известно. Однако вряд ли у украинской стороны появятся какие-либо новые аргументы.

Поэтому, с высокой долей вероятности, Украина, к сожалению, проиграет этот суд.

Возможные последствия. Два варианта

Рассмотрим два основных варианта дальнейших событий.

Первый вариант. Украина, после окончательного вступления в силу, выполняет решение Высокого суда Лондона и международные валютные резервы автоматически уменьшаются на 3 млрд долларов плюс 75 млн долларов платежей по купону, плюс штрафные санкции.

Общие выплаты по внешнему долгу в 2017 году увеличатся с 3,9 до 7 млрд долларов. Международные валютные резервы НБУ могут уменьшиться с 15,5 до 7-8 млрд долларов к концу года (уровень декабря 2014 года). И следующий 2018 год с высокой вероятностью будет дефолтным со всеми девальвационно-инфляционными последствиями.

Второй вариант. Украина не выполняет решение Высокого суда Лондона, устраивая юридические и политические проволочки. После этого о выходе Украины на международные рынки капитала, а также о существенных прямых иностранных инвестициях в Украину можно забыть на ближайшие несколько лет. Если страна не выполняет решения международных судов, то ни о каких гарантиях возврата одолженных средств такой страной не может быть и речи.

Кроме этого, есть вероятность того, что МВФ может включить в очередной Меморандум, требование выполнения решения лондонского суда, как условие для предоставления следующего транша.

Следует отметить, что в случае отказа Украины от выплаты этого долга, несмотря на решение суда, России будет очень сложно вернуть свои деньги. Ведь активов Украины за границей на такую сумму просто не существует. Попросту особо нечего арестовывать и взымать в счет погашения 3-х миллиардного долга. Об отсутствии международных активов еще хвастливо заявляла бывший министр финансов Украины Наталия Яресько.

В целом, любой из двух вышеперечисленных вариантов событий приведет Украину к официальному дефолту, либо в этом году, либо в следующем.

Завершение

В ноябре 2014 года Украина российскому Газпрому выплатила 3,1 млрд долларов долга за газ. И это несмотря на аннексию Крыма, политическое и вооруженное противостояние на Донбассе. Кстати, это именно те аргументы, которые сейчас Украина приводит в Высоком суде Лондона, отказываясь погашать 3-миллиардный долг перед Россией.

Более того, обязательство по выплате 3,1 млрд долларов газового долга было зафиксировано даже в Меморандуме с МВФ от 18 августа 2014 года (п. 23.b). Это обязательство также было включено в количественные критерии Меморандума, которые Украина должна была выполнить и по факту выполнила.

Примечательно, что ни одна из международных финансовых организаций – ни МВФ, ни Мировой банк, ни ЕБРР – не поддержали Украину и не перекредитовали эту сумму, чтобы не допустить резкого снижения международных валютных резервов и обвальной девальвации, которая вскоре и произошла в феврале 2014 года.

Странная позиция украинской власти, здесь выплачиваем долг (причем в судебном порядке не доказанный), здесь не выплачиваем (причем долг очевидный и подтвержденный Высоким судом Лондона).