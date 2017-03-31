Белоруссия не признает долг за газ РФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич заявил, что страна не признает наличие долга за российский природный газ, переговоры с РФ по урегулированию спора будут продолжены, сообщает РИА Новости.

"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Белоруссии погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", — сказал Сычевич.

Собеседник агентства отметил, что по итогам состоявшейся вчера встречи стороны договорились продолжить переговоры в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата.

Премьеры двух стран в четверг провели переговоры по урегулированию нефтегазового спора, однако договориться не удалось. Как заявил по итогам встречи глава Минэнерго РФ Александр Новак, Белоруссия не готова погасить накопленный в размере 700 миллионов долларов долг за газ без предоставления российской стороной существенных преференций.

РФ и Белоруссия до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.