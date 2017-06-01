Землянский о суде в Стокгольме: без истерики и "зрадоперемоги"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж в среду вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский на своей странице в Facedook проанализировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража и озвучил актуальные вопросы, которые все еще остаются открытыми.

"После вчерашнего щенячьего восторга относительно "перемоги газовых менеджеров всех времен и народов" попробуем посмотреть, что есть в сухом остатке:

1. Отмена принципа "бери или плати" – самое ожидаемое решение. Без юридической аргументации и так было понятно, что стране с падающим реальным сектором нафик не нужны были избыточные объемы газа и 52 млрд с принудиловкой отбора – противоречие и рыночным принципам и здравому смыслу. Кроме того, прагматизм арбитров состоял в том, что удовлетворение требований на 30 с лишним миллиардов долларов создает крайне нехороший прецедент для рассмотрения аналогичных споров в дальнейшем, вне зависимости от того, будет ли это Газпром или европейская компания.

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Для Украины это несомненный позитив снятия с "газового счетчика".

2. Изменение формулы ценообразования. Также общепринятая сегодня практика ценообразования в контрактах между "Газпромом" и ЕС. Арбитраж привел в соответствие этот пункт контракта, но окончательное решение остается за сторонами и принято оно должно быть в процессе переговоров. А оных в обозримом будущем пока не предвидится. Да и сроков для использования этой возможности – 2,5 года до конца действия контракта.

Хорошая база для дальнейших переговоров, но вряд ли будет использовано в нынешней политической ситуации

3. Отмена запрета реэкспорта. Комментировать нечего, так как российский газ мы не закупаем 100500 дней подряд, да и вопрос ценообразования – см. п.2.

А теперь самое интересное. Первый бой прошел в пользу Украины, но основная битва еще только впереди. В связи с этим открытыми остаются следующие вопросы:

1. Финансовые претензии, которые будут определены в окончательном решении Стокгольмского арбитража. Как мы помним, "Нафтогаз" требовал ретроактивных платежей за переплату и за низкие ставки транзита? В чью пользу склонится чаша весов – вопрос открытый.

2. Решение по транзитному контракту, которое должно быть вынесено к концу июля, поскольку там вторая часть финансовых претензий "Нафтогаза" к "Газпрому", которым не противостоят встречные претензии от "Газпрома"?

3. И главное. Руководители "Нафтогаза" "мамой клялись", что как только будет решение Стокгольма, так тарифы на газ для населения сразу же будут снижены. Этот пункт пожалуй является самым актуальным для нас с вами и станет реальным подтверждением "мегакрутости" дерзких реформаторов от "Нафтогаза".

Ждем-с…", – написал Землянский.