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    Аналитика и комментарии

    Землянский о суде в Стокгольме: без истерики и "зрадоперемоги"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ (529)

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    По мнению эксперта Валентина Землянского, первый бой в Стокгольме прошел в пользу Украины, но основная битва еще только впереди, и самый главный вопрос: будут ли снижены тарифы на газ для населения, как обещали в "Нафтогазе"?
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

    Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее  решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский на своей странице в Facedook проанализировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража и озвучил актуальные вопросы, которые все еще остаются открытыми.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "После вчерашнего щенячьего восторга относительно "перемоги газовых менеджеров всех времен и народов" попробуем посмотреть, что есть в сухом остатке:

    1. Отмена принципа "бери или плати" – самое ожидаемое решение. Без юридической аргументации и так было понятно, что стране с падающим реальным сектором нафик не нужны были избыточные объемы газа и 52 млрд с принудиловкой отбора – противоречие и рыночным принципам и здравому смыслу. Кроме того, прагматизм арбитров состоял в том, что удовлетворение требований на 30 с лишним миллиардов долларов создает крайне нехороший прецедент для рассмотрения аналогичных споров в дальнейшем, вне зависимости от того, будет ли это Газпром или европейская компания.

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    Для Украины это несомненный позитив снятия с "газового счетчика".

    2. Изменение формулы ценообразования. Также общепринятая сегодня практика ценообразования в контрактах между "Газпромом" и ЕС. Арбитраж привел в соответствие этот пункт контракта, но окончательное решение остается за сторонами и принято оно должно быть в процессе переговоров. А оных в обозримом будущем пока не предвидится. Да и сроков для использования этой возможности – 2,5 года до конца действия контракта.

    Хорошая база для дальнейших переговоров, но вряд ли будет использовано в нынешней политической ситуации

    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
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    3. Отмена запрета реэкспорта. Комментировать нечего, так как российский газ мы не закупаем 100500 дней подряд, да и вопрос ценообразования – см. п.2.

    А теперь самое интересное. Первый бой прошел в пользу Украины, но основная битва еще только впереди. В связи с этим открытыми остаются следующие вопросы:

    1. Финансовые претензии, которые будут определены в окончательном решении Стокгольмского арбитража. Как мы помним, "Нафтогаз" требовал ретроактивных платежей за переплату и за низкие ставки транзита? В чью пользу склонится чаша весов – вопрос открытый.

    2. Решение по транзитному контракту, которое должно быть вынесено к концу июля, поскольку там вторая часть финансовых претензий "Нафтогаза" к "Газпрому", которым не противостоят встречные претензии от "Газпрома"?

    3. И главное. Руководители "Нафтогаза" "мамой клялись", что как только будет решение Стокгольма, так тарифы на газ для населения сразу же будут снижены. Этот пункт пожалуй является самым актуальным для нас с вами и станет реальным подтверждением "мегакрутости" дерзких реформаторов от "Нафтогаза".

    Ждем-с…", – написал Землянский.

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