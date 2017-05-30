Землянский: как ни крути, реверсный газ стоит Украине дороже российского

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Второго сентября 2014 года Украина открыла реверсный маршрут из Словакии и уже два отопительных сезона не покупает голубое топливо у северного соседа. По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, за это время по реверсу мы импортировали свыше 27 миллиардов кубометров газа.

Импорт газа из Словакии в пункте Будинце составляет до 42,5 миллиона кубометров в сутки. Кроме Словакии Украина импортирует газ из Венгрии — свыше 12 миллионов кубометров в сутки, и Польши — около трех миллионов.

В достаточных ли объемах Украина обеспечивает себя реверсным газом, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Насколько реверсный газ способен покрыть все нужды Украины в голубом топливе? И с финансовой точки зрения он нам обходиться дешевле?

— Реверс по большому счету был открыт не в 2014, а в 2012 году, как говорят сейчас, при "злочынной владе", потому что тогда был начат процесс реверсных поставок. Не в таких объемах, правда, это было. Но как альтернатива поставкам российского газа, она присутствовала гораздо раньше. Что касается 100% поставок реверса, то с экономической точки зрения это абсурдно, безусловно. Потому что, скажем, и та цена, которая была предложена либо формировалась по контракту с "Газпромом", она была ниже. Плюс, давайте не забывать, что вообще принцип формирования цены в Украине, внутренний, он был изменен по сути дела и привязан к реверсу. То есть по большому счету, если раньше от поставок газа по рыночным так называемым ценам, по полной стоимости их оплачивала только промышленность, в результате стало оплачивать и население. И, кстати, газ украинской добычи тоже стал привязываться к европейским котировкам. Что касается цен, то получается, что после введения новой системы тарификации, которая для транзита газа, которая якобы вводилась для того, чтобы "Газпром" платил за транзит, а "Газпром" отказывается платить, потому что работает по контракту с 2009 года, то мы с вами на сегодняшний день еще дополнительно оплачиваем и вот эту систему "вход-выход" изменения учета транзита. То есть дополнительно 12 долларов в цене — это как раз то увеличение стоимости транзита по украинской территории. Только как раз ударило оно, как унтер-офицерская вдова. То есть мы высекли сами себя. То есть получили дополнительно 12 долларов к цене на газ. И зависимость. Мы поменяли 100% зависимость от российского газа на 100% зависимость от реверсного газа, который еще обходится нам дороже.

По цифрам вы можете нам сказать, по какой цене мы покупаем газ, например, в той же Словакии, в той же Польше, и какую цену предлагал "Газпром", когда последние переговоры были?

— Это распространенная ошибка. Ни Словакия, ни Польша, ни Венгрия не являются крупными добывающими странами для того, чтобы поставлять газ. Газ закупается на хабах либо по контрактам с европейскими нефтегазовыми компаниями, а вот те страны, которые вы перечислили, через них происходит транзит. То есть поставка этого газа идет уже непосредственно на украинскую территорию. И опять же таки, очень условно, потому что технически, по сути, это тот же самый российский газ, который пробегает незначительное количество метров по территории, меняет владельца с российского на европейского и после этого он называется уже реверсом. Уровень переплат за тысячу кубов в разные периоды времени составлял от 30 до 50 долларов. То есть были периоды, когда реверсный газ нам обходился дешевле, исходя, скажем, из формулы ценообразования на российский газ по контракту 2009 года. Справедливости ради отметим, что в периоды такие тоже существовали. Но если брать в целом, то большая часть поставок обошлась нам дороже, чем если бы это были прямые поставки из России по контракту с "Газпромом".

Такое явление, как виртуальный реверс на сегодняшний день практикуется?

— Нет, согласно действующему контракту, виртуального реверса быть не может. И мы получили сразу претензию в том случае, если бы это происходило, и, скажем, российский газ оседал, не пересекая границу. Поэтому он в любом случае физически должен перейти границу, а потом вернуться назад. Правилами третьего энергопакета, вот то, что вы называете виртуальный реверс либо схема замещения, да, это предполагает и в таком случае идет определенная экономия на транспорте. Экономия на транспорте происходит и сейчас только она не учитывается в цене. Потому что когда идут поставки, мы платим за транзит. В газовой схеме работает такой же принцип, как в "Роттердам-плюс". Вне зависимости от того, сколько пробежал газ, его транспортировка все равно учитывается при формировании цены в Украине.

На сегодняшний день у нас сообщают о том, что импорт газа в целом уменьшился по сравнению с 2015 годом на 32,7 %. За счет чего это происходит?

— Политика крупной аграрной державы, которая не нуждается в индустриальном секторе. Как раз два фактора ключевых, которые повлияли падение объемов, помимо потери территорий и конфликта на востоке страны. Первый фактор — это падение промышленности, обвал, я бы даже сказал, которая являлась основным, по сути, потребителем импортного газа, то есть она как раз его получала и брала максимальный объем. И второй — это тарифы. То есть люди начинают уходить, банально переходить на дрова. То есть у кого финансовых средств хватает, тот использует более продвинутую технику в виде твердотопливных котлов, то есть ищут альтернативу. Либо просто возвращается к обычному печному отоплению. И мы видим, кстати, что падение, если посмотреть по прошлому году, по четырем месяцам Минэнерго дало статистику, то падение как раз произошло в секторе населения. А промышленность за первые четыре месяца показала небольшой откат в плюс, то есть по сравнению, скажем, с двумя годами предыдущими падения объемов потребления. Поэтому есть два фактора, которые повлияли — падение промышленного производства, то есть сокращение реального сектора и рост тарифов для населения.

Есть ли какие-то новости из Стокгольмского арбитража?

— Была новость, которая была связана с отчетом "Газпрома", где было сказано о том, что окончательного решения по искам "Газпром" ожидает не раньше 30 июня. То есть сроки уже перенесены, это во-первых. Во-вторых, Стокгольмский арбитраж не правомочен устанавливать формулу ценообразования для Украины. Это вопрос между двумя хозяйствующими субъектами. В противном случае Стокгольмский арбитраж был бы уже завален исками от любой страны. То есть мы с вами заключили контракт, а потом я буду обращаться в Стокгольмский арбитраж, чтобы он этот контракт откорректировал, как хочется мне. Так эта штука не работает. То есть Стокгольмский арбитраж может вынести определение, то есть соответствия или не соответствия положений контракта, скажем, по третьему энергопакету либо ситуации с ценами в Европе в тот или иной период. И может вынести решение о компенсации либо о необходимости пересмотра. Но в любом случае договорные отношения остаются в велении сторон договаривающихся. То есть вне зависимости от того, какое будет решение Стокгольмского арбитража, за стол переговоров "Нафтогазу" с "Газпромом" садиться придется в любом случае. Либо не садиться, если мы не рассматриваем в дальнейшем конфликтный потенциал Украины в том числе и как транзитера российского газа в направлении Европы, и соглашаемся с тем, что газ пойдет в обход по Северному и Турецкому потокам.

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Это решение должно быть озвучено в ближайшие дни?

— Нет, я думаю, что не раньше, чем через месяц. То есть сроки, если мы вспомним, переносились несколько раз, потому что ожидали вообще весной 2016 года. Потом они были перенесены на осень 2016 года. И вот сейчас последний срок, который официально заявлялся, он заявлялся в отчете "Газпрома", это 30 июня.

Ранее эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что Украине легче договориться с "Газпромом", чем доказать всему миру, что можно пересмотреть условия контракта на поставки газа.

А директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин в эфире "ГС" объяснил, почему у украинской стороны больше шансов выиграть судебный процесс в Стокгольме, чем у российской.