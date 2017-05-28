Эксперт охарактеризовал "еще одного европейского газового трейдера" в Украине

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Еще один международный газовый трейдер пришел в Украину. Швейцарская компания DufEnergy основала в Украине свою дочернюю компанию для торговли природным газом. Кроме того, украинская дочка будет производить и продавать электроэнергию, а также металлы, руды и промышленные химические вещества.

Насколько эта компания известна на европейском рынке, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"На европейском рынке работает достаточно много компаний, которые являются в первую очередь операторами рынка, а не производителями. После открытия в 2015 году газового рынка Украины появилось достаточно большое количество таких компаний. Их как минимум 15. И они занимаются продажей природного газа или НАК "Нафтогаз Украины", которые потом его перепродают конечным потребителям, или напрямую по договорам потребителям на территории Украины. DufEnergy — одна из многих. Я бы даже сказал, что эта компания не является топовой по продаже газа, поскольку намного большее влияние на газовый рынок Европы имеют компании, которые непосредственно покупают газ у "Газпрома" или являются участниками "Северного потока", — отметил эксперт.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.