наверх
28.05.201706:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Эксперт охарактеризовал "еще одного европейского газового трейдера" в Украине

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (512)

    2701
    Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что DufEnergy не является топовой компанией по продаже газа на европейском рынке.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Еще один международный газовый трейдер пришел в Украину. Швейцарская компания DufEnergy основала в Украине свою дочернюю компанию для торговли природным газом. Кроме того, украинская дочка будет производить и продавать электроэнергию, а также металлы, руды и промышленные химические вещества. 

    Галайда: Украину в Европе перестают рассматривать как транзитера газа. Видео
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube
    Галайда: Украину в Европе перестают рассматривать как транзитера газа

    Насколько эта компания известна на европейском рынке, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

    "На европейском рынке работает достаточно много компаний, которые являются в первую очередь операторами рынка, а не производителями. После открытия в 2015 году газового рынка Украины появилось достаточно большое количество таких компаний. Их как минимум 15. И они занимаются продажей природного газа или НАК "Нафтогаз Украины", которые потом его перепродают конечным потребителям, или напрямую по договорам потребителям на территории Украины. DufEnergy — одна из многих. Я бы даже сказал, что эта компания не является топовой по продаже газа, поскольку намного большее влияние на газовый рынок Европы имеют компании, которые непосредственно покупают газ у "Газпрома" или являются участниками "Северного потока", — отметил эксперт.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги