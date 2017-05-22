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    "Укргаздобыча" нарастила добычу газа

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    По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в результате реформы газового рынка "Укргаздобыча" получила инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий.
    Укргаздобыча
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. ПАО "Укргаздобыча" за 4,5 месяца текущего года увеличило добычу газа на 78 млн кубометров, сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

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    Как отмечается, это превышает общий прирост добычи за 12 месяцев прошлого года, который составлял 77 млн кубометров.

    "В результате реформы газового рынка "Укргаздобыча" получила инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

    По его словам, сыграл свою роль и разрыв невыгодных для "Укргаздобычи" договоров о совместной деятельности.

    "Укргаздобыча" имеет значительный потенциал наращивания добычи в ближайшие годы", — заявил Коболев.

    Всего в 2017 году "Укргаздобыча" планирует добыть на 0,5 млрд кубов больше, чем в 2016 году.

    Ранее сообщалось, что суммарный размер вознаграждения высшего руководства госкомпании "Укргаздобыча", которое включает заработную плату и премии, составил 31,363 миллиона гривен, что в 12,7 раза больше, чем в 2015 году (2,471 миллиона гривен).

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