"Укргаздобыча" нарастила добычу газа

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. ПАО "Укргаздобыча" за 4,5 месяца текущего года увеличило добычу газа на 78 млн кубометров, сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается, это превышает общий прирост добычи за 12 месяцев прошлого года, который составлял 77 млн кубометров.

"В результате реформы газового рынка "Укргаздобыча" получила инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, сыграл свою роль и разрыв невыгодных для "Укргаздобычи" договоров о совместной деятельности.

"Укргаздобыча" имеет значительный потенциал наращивания добычи в ближайшие годы", — заявил Коболев.

Всего в 2017 году "Укргаздобыча" планирует добыть на 0,5 млрд кубов больше, чем в 2016 году.

Ранее сообщалось, что суммарный размер вознаграждения высшего руководства госкомпании "Укргаздобыча", которое включает заработную плату и премии, составил 31,363 миллиона гривен, что в 12,7 раза больше, чем в 2015 году (2,471 миллиона гривен).