Газовый вопрос. Украина рассчитывает на поддержку партнеров для реверса

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров в вопросах поставок газа по реверсу из Европы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности после переговоров с экспертами государственного департамента США.

По данным Минэнерго, во время встречи стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере газоснабжения, транспортировки газа и реформы в Украине в энергетическом секторе.

"Украинская сторона является надежным транзитером природного газа в государства-члены ЕС и обеспечивает бесперебойную работу ГТС Украины, поэтому украинская сторона рассчитывает на поддержку международных партнеров в вопросах безопасных поставок природного газа в Украину, в том числе в реверсном режиме", — говорится в сообщении. Сообщается, что во время встречи стороны также обсудили вопросы по обеспечению интеграции газового сектора Украины в европейский, а также вопросы развития маршрутов транспортировки газа.

По данным Минэнерго, по итогам встречи представители госдепартамента США отметили значительный прогресс Украины в проведении системных реформ в энергетической отрасли страны и заверили в дальнейшей поддержке интеграции в европейский газовый сектор.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.